Μπορεί οι Μπακς να ηττήθηκαν από τους Τίμπεργουλβς αλλά ο Γιάννης Ανετοκούνμπο με 25 πόντους ήταν ξανά... μαγικός.

Δείτε το video με τις καλύτερες του στιγμές από το ματς:

The best from @Giannis_An34 as he puts up 25p/7r/5a/1s/1b tonight against the Wolves #OwnTheFuture pic.twitter.com/wOZ9TJpG6s

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 31, 2016