Ο Αμερικανός φόργουορντ έγραψε στον λογαριασμό του στο twitter ότι «2016... Σίγουρα ήταν δύσκολο για μένα. Ομως πάντα κρατάω το κεφάλι μου ψηλά».

2016... Definitely was a rough one for me... but I'm always keep my head up...

— Kenny Gabriel (@DaBoyKG22) 30 Δεκεμβρίου 2016