Ο Στρέλνιεκς έκανε αυτό που δεν μπόρεσε ο Τζέιμς! (vid)

Μπορεί η πορτοκαλί μπάλα να μην... φέρθηκε καλά στον Μάικ Τζέιμς, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ούνικς, ωστόσο ήταν γενναιόδωρη και με το παραπάνω στον Γιάνις Στρέλνιεκς.

Ο Λετονός γκαρντ πέτυχε ένα ασύλληπτο τρίποντο στη λήξη της πρώτης περιόδου στον αγώνα της Μπάμπεργκ με τη Γαλατά, πίσω από το κέντρο του γηπέδου, και... ξέρανε την τούρκικη ομάδα.

Δείτε τη φάση

That's Strelnieks way to finish the quarter #7DAYSMagicMoment #GSOBRO pic.twitter.com/UR6dhz5B7n

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Δεκεμβρίου 2016