Η ευχή της Μαράια για τον Αντετοκούνμπο (pic)

Ο Γιάννης κι η Μαράια είναι από τα πιο αξιολάτρευτα ζευγάρια που κυκλοφορούν και φροντίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Η γλυκιά κοπέλα, λοιπόν, φρόντισε να στείλει την ψήφο στήριξής της στον «Greek Freak», όπως κάνει όλος ο κόσμος τις τελευταίες ημέρες, και μαζί έστειλε και το μήνυμά της στον αγαπημένο της, μέσω twitter.

«Ελπίζω όλα σου τα τρελά όνειρα να γίνουν πραγματικότητα», έγραψε η Μαράια, συνοδευόμενο με μια φωτογραφία με τον Giannis.

I hope all your wildest dreams come true! ⭐️ Giannis Antetokounmpo #NBAVote pic.twitter.com/bWjkQL87o2

— mariahriddlesprigger (@mariahdanae15) 29 Δεκεμβρίου 2016