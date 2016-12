Το Shaqtin' A Fool επέστρεψε με δυνατές υποψηφιότητες! Απολαύστε τις πέντε καλύτερες... άβολες στιγμές στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο την εβδομάδα που προηγήθηκε.

This week's #Shaqtin A Fool presented by @hotelsdotcom features a new recipient of the Golden Ticket, a lifetime exemption from @shaqtin pic.twitter.com/yTYwxWpjas

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 30 Δεκεμβρίου 2016