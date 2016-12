«Το όνομα του Γιάννη δίπλα στον Καρίμ»! (vid)

Ο τελευταίος παίκτης των Μπακς που συμμετείχε σε All Star Game στο ΝΒΑ ήταν ο Μάικλ Ρεντ, το… μακρινό 2003-05. Πλέον ο παίκτης στον οποίο έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους είναι φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος κάνει εξωπραγματικά πράγματα φέτος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού!

Η καμπάνια για την προώθηση του Γιάννη συνεχίζεται και το Μιλγουόκι παρουσίασε ένα απίθανο βίντεο, όπου ακούγονται ο κόουτς των Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς, ο σέντερ των Χοκς, Ντουάιτ Χάουαρντ και ο βετεράνος και νυν αναλυτής του ΝΒΑ, Τζέιλεν Ρόουζ να εκθειάζουν τον σούπερ σταρ των Μπακς!

«Δεν είναι απλώς ένας αθλητής πια! Δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο. Ξέρει πώς να παίζει με τους συμπαίκτες του κι έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να γίνει σταρ στο ΝΒΑ» ανέφερε σχετικά ο Πόποβιτς!

«Παρακολουθώντας τον από την πρώτη χρονιά στη λίγκα και βλέποντας την πρόοδό του μπορείς να πεις πως όταν έλθει η ώρα του να αποσυρθεί, το όνομά του θα είναι δίπλα σε αυτό του Καρίμ!» τόνισε από την πλευρά του ο Χάουαρντ!

Ο Τζέιλεν Ρόουζ παραδέχτηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι υποψήφιος MVP στο άμεσο μέλλον! «Είναι ο μοναδικός παίκτης στο ΝΒΑ που ηγείται της ομάδας του στους πόντους, τα ριμπάουντ, τις ασίστ, τα κοψίματα και τα κλεψίματα! Αναμφίβολα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο πιο ευέλικτος παίκτης σε ολόκληρη τη λίγκα και υποψήφιος MVP τα επόμενα χρόνια».

"By the time he's done...his name will be up there next to Kareem" https://t.co/7DTOQxAj4R

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Δεκεμβρίου 2016