Το χειρότερο πρώτο ημίχρονο της Φενέρ στην EuroLeague! (pic)

Η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού «έπνιξε» τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας! Σε σημείο η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να σκοράρει μόλις 21 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης κόντρα στους «ερυθρόλευκους». Οι Τούρκοι είχαν 2/3 βολές, 8/23 δίποντα και 1/9 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, σημειώνοντας τους λιγότερους πόντους σε πρώτο ημίχρονο σε σχέση με τα προηγούμενα 14 παιχνίδια τους στην εφετινή EuroLeague!

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στη συντριβή από την Μπασκόνια, το 86-52 στη Βιτόρια που συνιστά την πιο βαριά ευρωπαϊκή ήττα στην ιστορία του Ομπράντοβιτς, η Φενέρ είχε σκοράρει 24 πόντους.

Αναλυτικά

Αγώνας / Πόντοι στο πρώτο ημίχρονο

vs Μπάμπεργκ / 36

@ Μπαρτσελόνα / 40

vs Ζαλγκίρις / 44

@ Γαλατάσαραϊ / 48

vs Ούνικς Καζάν / 39

@ Μπασκόνια / 24

@ Μακάμπι / 39

vs Αναντολού Εφές / 43

@ Αρμάνι Μιλάνο / 44

vs Ρεάλ Μαδρίτης / 39

vs Ερυθρός Αστέρας / 41

@ Παναθηναϊκός / 37

vs Νταρουσάφακα / 35

@ ΤΣΣΚΑ Μόσχας / 36