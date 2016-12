Τα τρία ρεκόρ καριέρας του Ντόντσιτς! (pic)

Ο νεαρός σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης κάλυψε και με το παραπάνω την απουσία του Σέρχιο Γιουλ, οδηγώντας τη «Βασίλισσα» στη νίκη επί της Αναντολού Εφές και συνδυάζοντας την εμφάνισή του στο Abdi Ipekci με τρία ρεκόρ καριέρας.

Για την ακρίβεια, οι 31 βαθμοί αξιολόγησης, οι 17 πόντοι με 4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα και οι 9 ασίστ είναι οι καλύτερες επιδόσεις του Λούκα Ντόντσιτς στα δυο χρόνια που παίζει στην EuroLeague.

.@luka7doncic with a huge matches his career high with 17 points!#EFSRMB #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ugxbfgguaQ

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Δεκεμβρίου 2016