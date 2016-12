Το καλύτερο δώρο έκανε ο Αγιόν στη Ρεάλ, καθώς ο Μεξικανός μπορεί να μην πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη εμφάνιση, ωστόσο «μίλησε» στα τελευταία δευτερόλεπτα του ντέρμπι μεταξύ Εφές και «Βασίλισσας», κι υποχρέωσε την τούρκικη ομάδα σε ήττα με 80-78, στο «Αμντί Ιπεκτσί», για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague για το 2016.

Παρά το γεγονός πως ο 31χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε φορτωθεί με 4 φάουλ, ο Πάμπλο Λάσο τον έριξε στη «μάχη» στα τελευταία πέντε λεπτά του αγώνα, κι εκείνος έβαλε το τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης, μετά από ασίστ του Ντόντσιτς, και φρόντισε να κρατήσει ασφαλή την ισπανική ομάδα, καθώς στα 4'' πριν το φινάλε τάπωσε τον Ερτέλ, όταν βγήκε στον αιφνιδιασμό για την Εφές.

Μεγάλο παιχνίδι για ακόμα μια φορά έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος έχει κλέψει τις εντυπώσεις, κι όχι άδικα, αφού απόψε έκανε 3 ρεκόρ καριέρας, μόλις στα 17 του χρόνια! Ο Σλοβένος γκαρντ σταμάτησε στους 17 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ! Πολύ καλός και ο Ρούντι Φερνάντεθ με 14 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπράντον Πολ με 16 πόντους και οι Ντάνστον και Μπράουν με 14 έκαστος.

Με την έναρξη του αγώνα, η Ρεάλ έκανε σερί 6-0 (2'), ο Μπράουν, όμως, έφτασε στην ισοφάριση (11-11, 5'), για να βάλει ο Ντάνστον μπροστά την Εφές (15-11, 7') και το πρώτο δεκάλεπτο να κλείσει το 22-21 με τον Τέιλορ. Στη δεύτερη περίοδο, η διαφορά δεν ξέφυγε από τους 6 πόντους (29-23, 13'), οι ομάδες πήγαιναν «χέρι χέρι», για να βάλει ξανά μπροστά τη «Βασίλισσα» ο Φερνάντεθ στο ημίχρονο (36-37).

Στο δεύτερο μέρος, όσοι είδαν την αναμέτρηση, παρακολούθησαν κυριολεκτικά ένα ντέρμπι! Στην τρίτη περίοδο, Λάσο και Ρούντι δέχθηκαν από μια τεχνική ποινή έκαστος, οι γηπεδούχοι πήγαν στο +5 (46-41, 25') και ακολούθησε καταιγισμός... τριπόντων, ο οποίος διατήρησε τις ομάδες κοντά, με τον Χάντερ να μειώνει σε 63-61 (30'). Το ματς πήγαινε πόντο-πόντο, με τον εξαίρετο Ντόντσιτς να κάνει το 75-75 (38'), να μοιράζει ασίστ στον Αγιόν για το 78-80 (30'') και τον τελευταίο, με την τάπα στον Ερτέλ να επισφραγίζει τη νίκη για τη Ρεάλ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ρεάλ μπορεί να στερήθηκε ξανά τον Γιουλ, ωστόσο έχει βρει το... σωτήρα της στο πρόσωπο του Ντόντσιτς! Επίσης, ήταν καλύτερη στα τρίποντα (11/22-7/18) κι επικράτησε στα ριμπάουντ (36-30).

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο πιτσιρικάς Λούκα Ντόντσιτς τράβηξε για άλλη μια βραδιά τα βλέμματα πάνω του! Ο μόλις 17 χρονών γκαρντ έκανε τρία ρεκόρ καριέρας, σε πόντους (17, 4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα), σε ασίστ (9), και στο σύστημα αξιολόγησης με 31 βαθμούς, ενώ μάζεψε 5 ριμπάουντ κι έκανε μόνο ένα λάθος, σε 23:00!

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Αγιόν με τη φοβερή του τάπα στον Ερτέλ έγινε ο ήρωας της βραδιάς! Σε 14:38 πέτυχε 8 πόντους, πήρε 7 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 1 κόψιμο, 2 λάθη και 4 φάουλ.

Πολύ καλός και ο Ρούντι με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 λάθη σε 28:21.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τζέι Σι Κάρολ, σε 11:21, δεν σημείωσε κάποιον πόντο (0/1 δίποντα, 0/1 τρίποντα), πήρε μόνο ένα ριμπάουντ και έκανε 3 λάθη.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Αγιόν ευστόχησε σε καλάθι για το 78-80 (30''), μετα από ασίστ του Ντόντσιτς, κάτι που έκανε τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Χάνεϊκατ έπειτα αστόχησε σε τρίποντο. Ο Λάσο κάλεσε τάιμ άουτ για να σχεδιάσει τη στρατηγική του, έριξε ξανά στον αγώνα τον Μεξικανό, ο οποίος έκανε την τάπα στον Ερτέλ, που βγήκε στον αιφνιδιασμό, στα τελευταία 4'' της αναμέτρησης.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Φυσικά, η κρίσιμη επέμβαση του Αγιόν στο τέλος!

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Εφές τα τρίποντα (38.9%-50%) και τα ριμπάουντ (30), ενώ η Ρεάλ τα λάθη (13).

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 36-37, 63-61, 78-80.

.@AyonGustavo on defense to win the game! #7DAYSMagicMoment #EFSRMB pic.twitter.com/4n3ZjkSSgJ

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Δεκεμβρίου 2016