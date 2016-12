O Εμπίντ ζητάει... ψήφους για να βγει ραντεβού με celebrity! (pic)

Βέβαια δεν ανέφερε ποτέ για ποια πρόκειται, αλλά σίγουρα αναφέρεται στη Ριάνα, για την οποία έχει εκφραστεί πολλές φορές μέσω twitter.

Αυτή τη φορά ο σέντερ των Σίξερς ζήτησε τη στήριξη όλων προκειμένου να βγει με την αγαπημένη του celebrity! Και απ' ότι φαίνεται πρέπει να είναι... φουλ ερωτευμένος!

Το tweet που είχε «ανεβάσει» πριν από δύο χρόνια...

This is the truth... I was trying to get with this famous girl and she said " Come back when you're a All Star" bruhh pic.twitter.com/CFBnRqnKMA

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 17 Αυγούστου 2014