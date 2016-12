Έγραψε ιστορία ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν! (vids)

Πριν από το ματς, ο φόργουορντ του Τορόντο μετρούσε 10.261 πόντους στην καριέρα του και ήθελε άλλους 15 πόντους προκειμένου να ξεπεράσει τον Κρις Μπος, ο οποίος είχε 10.275 πόντους ως παίκτης των Καναδών.

Τελικά, ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν σημείωσε 29 πόντους, έφτασε τους 10.290 πόντους και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας.

"It's definitely an honour." - DeMar DeRozan on becoming the franchise leader in points scored. #NBAVote

