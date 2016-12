Από την αρχή της χρονιάς αυτό που έλεγαν πολλοί αναφορικά με τους Μπακς είναι πως ναι μεν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, αλλά η ομάδα δεν είναι για πολλά. Τελικά με τον Γιάνναρο να ανεβαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι και τον Πάρκερ να είναι και αυτός πολύ καλός, τα... ελάφια όχι μόνο δείχνουν αλλαγμένα, αλλά βάζουν για τα καλά πλώρη για τα πλέι οφ.

Και πως να μην βάλουν δηλαδή μετά από νίκες όπως η σημερινή κόντρα στους Πίστονς στο Ντιτρόιτ. Η παρέα του Greek Freak κατάφερε να επικρατήσει με 119-94 και να φτάσει το ρεκόρ της στο 15-15, ενώ τα... πιστόνια έμειναν στο 15-19. Οι Μπακς ήταν καλύτεροι από τους αντιπάλους τους στα δύο τελευταία δωδεκάλεπτα και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση σε μια εξαιρετικά σημαντική νίκη που θα τους βοηθήσει όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά, καθώς είναι πολύ σημαντικό το να μπορείς να περνάς από τέτοιες έδρες, αν θέλεις να μπεις στα πλέι οφ.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τζαμπάρι Πάρκερ με 31 πόντους, ενώ κατέβασε και 9 ριμπάουντ, δίνοντας και 7 ασίστ. Δίπλα του ο εντυπωσιακός για ακόμα μία φορά Αντετοκούνμπο, με τον Γιάνναρο να έχει 23 πόντους, να παίρνει 5 ριμπάουντ, να δίνει 8 ασίστ και να κάνει και 2 κλεψίματα. Το συγκεκριμένο δίδυμο οδηγεί εκ του ασφαλούς τους Μπακς σήμερα και ο Μονρό με 14 πόντους ήταν θετικότατος.

Για τους ηττημένους ο Χάρις με 23 ήταν ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους, με τον Ντράμοντ να μένει στα ρηχά για τα δικά του στάνταρ πετυχαίνοντας 16.

Tonight's top plays as the Bucks rolled to a 25 point win over the Pistons!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/8idAXEIKSZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 29, 2016