ΜακΦάντεν: «Ήταν το πεπρωμένο μου ο ΠΑΟΚ» (pics)

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ και θα ξεκινήσει τις πρώτες του προπονήσεις με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ώστε να είναι το συντομότερο δυνατόν έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι του νέου έτους.

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», είπε: «Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα με ιστορία και παράδοση.Αυτή η συνεργασία αποτελεί κίνητρο για μένα. Έχω ενημερωθεί για τον ΠΑΟΚ, συζήτησα με τον Ουίλιαμ Χάτσερ, με τον οποίον είμαστε πολύ φίλοι. Είναι κίνητρο για μένα ότι το πρώτο μου παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα θα είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό».

Σε ερώτηση σχετική με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του, απάντησε: «Συνήθως οργανώνω και σκοράρω, αυτά τα δύο στοιχεία ξέρω να κάνω. Θα εξαρτηθεί από αυτά που θα μου ζητήσει ο προπονητής μου. Νιώθω έτοιμος να προσφέρωι το κάτι παραπάνω σε άμυνα και επίθεση. Είδα τον ΠΑΟΚ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό… Δεν με επηρεάζει το γεγονός ότι ο πρώτος μου αγώνας με την ομάδα θα είναι στη Γαλλία απέναντι στη Βιλερμπάν την οποία ξέρω».

Για το γεγονός ότι το καλοκαίρι είχε συζητήσεις με την ομάδα του ΠΑΟΚ, ανέφερε: «Είναι αλήθεια ότι συζητήσαμε. Σημασία έχει το τώρα και η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι ήταν στο πεπρωμένο μου να συνεργαστώ με τον ΠΑΟΚ».

