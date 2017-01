ΝΒΑ: Ο ΛεΜπρόν έδειξε στους Ουόριορς τι σημαίνει... πόλεμος! (pics & vids)

Το 2016 σιγά σιγά μας αποχαιρετά και αρκετοί είναι εκείνοι, που θα ήθελαν να μην επαναληφθεί μια τέτοια χρονιά. Σε πολλά επίπεδα τα πράγματα δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά, αλλά αφού την αφήσαμε πίσω μας και έχουμε όλοι την υγειά μας, ας κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Αυτό που δεν μας άφησε ΣΤΙΓΜΗ να βαρεθούμε και μας κράτησε «πλούσια» παρέα μέσα στην χρονιά, δεν ήταν άλλο πέρα από το ΝΒΑ.

Ο «μαγικός» κόσμος του μπάσκετ, επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά το προσωνύμιο του και ξέφυγε από την γενικότερη παγκόσμια μιζέρια, διατηρώντας την λάμψη του και τις μοναδικές στιγμές που πάντα μας προσφέρει.

Έγιναν πολλά γεγονότα που μας προσέφεραν ποικίλα συναισθήματα. Από τον θαυμασμό για μια εντυπωσιακή φάση, μέχρι μια από τις καλύτερες σειρές τελικών και το αντίο πολλών «τεράστιων» παικτών, που μαζί τους μεγαλώσαμε και μάθαμε τα μυστικά ενός αθλήματος που δεν μας απογοητεύει ποτέ.

Μέσα σε όλα αυτά το ΝΒΑ πλέον, είναι πιο... ελληνικό από ποτέ, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο με αυτά που κάνει.

Το 2017 μας... χτυπά την πόρτα και είναι σίγουρο ότι το ΝΒΑ και οι παίκτες του θα είναι εκεί, για να συνεχίσουν να μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές.

Το gazzetta.gr επιχειρεί την ανασκόπηση της χρονιάς που μας αποχαιρετά και σε 10 ενότητες συμπεριλαμβάνει όλα όσα τρελά και μαγικά, συνέβησαν στα αμερικάνικα παρκέ.

Χαλαρώστε και απολαύστε μια εντυπωσιακή μπασκετική αναδρομή...

Τι έκαναν οι Ουόριορς την περσινή χρονιά; Ο Στεφ Κάρι και η παρέα του τρέλαναν κόσμο στην κανονική διάρκεια της σεζόν.

Το θέμα συζήτησης όλων ήταν το αν τελικά η ομάδα του Όκλαντ, θα έσπαγε το ρεκόρ νικών που κατείχαν οι Μπουλς από την σεζόν 1995/96 και θα τελείωνε εντυπωσιακά την χρονιά.

Παιχνίδι με το παιχνίδι η πίεση για τους «πολεμιστές» αυξάνονταν και όλη προσοχή έπεφτε πάνω στο πολυπόθητο ρεκόρ άσχετα αν συχνά πυκνά οι πρωταγωνιστές δήλωναν το αντίθετο.

Αυτό που όλος ο μπασκετικός πλανήτης περίμενε, έγινε!

Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του 2016 οι «Πολεμιστές» επικράτησαν των Γκρίζλις με 125-104 και εγένετο το... θαύμα.

Η καλύτερη σεζόν στην ιστορία του ΝΒΑ ήταν γεγονός, καθώς οι Ουόριορς τέλειωσαν με ρεκόρ 73-9 ξεπερνώντας εκείνη την θρυλική σεζόν των Μπουλς που είχαν 72-10.

Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Στιβ Κερ, που ήταν μέλος της... αρμάδας του Μάικλ Τζόρνταν που είχε κάνει το ρεκόρ και πέρυσι ήταν ο head coach των Ουόριορς.

Η κανονική διάρκεια της περσινής περιόδου ήταν σχεδόν... εξωπραγματική για το ΝΒΑ.

Ο Στεφ Κάρι και η παρέα του έκαναν απίστευτα πράγματα στο παρκέ και μάζεψαν πάνω τους τρομερή πίεση, η οποία ίσως και να τους στοίχισε στο τέλος.

Πάντως, μας προσέφεραν μια «τρελή» μπασκετική σεζόν, άπειρα highlights και παράλληλα έγραψαν το όνομα τους στην ιστορία του αθλήματος με ολόχρυσα γράμματα.

What a season for the @Warriors! #H73TORY (Vine by @NBA) https://t.co/9L5lKLdqll

— nala (@CAllstadt) 15 Απριλίου 2016