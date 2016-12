Ετοιμάζεται για την επιστροφή ο Μίλερ! (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρήθηκε από το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού (σ.σ. ρήξη χιαστού) και μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να ενισχύσει την προσπάθεια της Μακάμπι.

Παρόλα αυτά τώρα είναι έτοιμος από ιατρικής πλευράς και ο Άιναρς Μπαγκάτσκις (ο οποίος με τη σειρά του θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Ισραηλινών) τον υπολογίζει κανονικά για το ματς με τη Μπασκόνια.

Δείτε τις δηλώσεις του Αμερικανού λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας

Check out @qmillertime, ready to get back against @Baskonia #BKNMTA#WelcomeBack pic.twitter.com/aZzjIsL65K

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 28 Δεκεμβρίου 2016