Ντουράντ: «Είναι μαλ...α να εκθέτει το ΝΒΑ τους διαιτητές» (pic & vid)

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει πολύ ντόρος για την απόφαση των διαιτητών να μην καταλογίσουν φάουλ πάνω στον Κέβιν Ντουράντ στην τελευταία φάση του αγώνα, αλλά εκείνος φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους!

«Εμείς χάσαμε εκείνο το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μαλ...α για το ΝΒΑ να εκθέτει έτσι τους διαιτητές. Δεν φταίνε αυτοί για την ήττα μας. Όμως να λέμε ότι έγινε φάουλ και ότι έπρεπε να χρεωθεί ο ΛεΜπρόν με τεχνική ποινή; Προχώρησε. Τώρα στο επόμενο ματς οι διαιτητές θα προσπαθήσουν να τα κάνουν όλα σωστά και τέλεια αντί να βγουν πιο χαλαροί για να έχουν το σωστό αποτέλεσμα...» δήλωσε μεταξύ πολλών άλλων ο σούπερ σταρ του Γκόλντεν Στέιτ.

