Να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη χρονιά! (pics)

Αν ζητούσαν ένα δώρο από τον Άγιο Βασίλη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αυτό θα ήταν να ολοκληρώσουν επιτυχημένα τις υποχρεώσεις τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση για το 2016, ούτως ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους στην τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.

Ειδικά η ομάδα του Πειραιά το έχει περισσότερο ανάγκη, καθώς πρέπει να αφήσει πίσω τους τραυματισμούς των παικτών και τη βαριά ήττα από την Μπάμπεργκ (82-68) που υπέστη την προηγούμενη αγωνιστική, αφού έχει ένα πολύ δύσκολο ματς, κόντρα στη Φενέρ και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς (29/12, 21:00) στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχτούν τους παλιούς τους γνώριμους, Κώστα Σλούκα - που κάνει «όργια» με την τούρκικη ομάδα - και τον Πέρο Άντιτς, οι οποίοι θα βραβευτούν από την διοίκηση του Ολυμπιακού για την προσφορά τους στην ομάδα.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα έχει στη διάθεσή του τον Δημήτρη Αγραβάνη, αφού ο τραυματισμός στον ώμο που αποκόμισε από τον αγώνα με τον Προμηθέα δεν ήταν κάτι σοβαρό, ωστόσο αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Γιώργου Πρίντεζη. Από το αντίπαλο... στρατόπεδο, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς ίσως κάνει την επανεμφάνισή του για τη Φενέρ, καθώς τις τελευταίες ημέρες προπονείται κανονικά με την ομάδα και δείχνει να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο πόδι, που τον κράτησε εκτός για περίπου δύο μήνες.

Από την άλλη, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ούνικς στο Καζάν θα «ανοίξει» την αυλαία της δεύτερης φάσης της 15ης αγωνιστικής (30/12, 18:00). Οι «πράσινοι» έχουν πάρει τα... πάνω τους στη διοργάνωση, καθώς προέρχονται από τέσσερις σερί νίκες, ωστόσο δεν πρέπει διόλου να υποτιμήσουν τη ρώσικη ομάδα, η οποία μπορεί να παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα, όμως, παραμένει επικίνδυνη, ειδικά στην έδρα της.

Ο Τσάβι Πασκουάλ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος υπέστη θλάση από χτύπημα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με το Ρέθυμνο, ενώ από την Ούνικς συνεχίζει να απουσιάζει ο Αντόν Πονκρασόφ.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την τελευταία αγωνιστική της Euroleague για το 2016.

Αναντολού Εφές – Ρεάλ Μαδρίτης (29/12, 19:00, 7-17)

Πάμπλο Λάσο και Βέλιμιρ Περάσοβιτς ήταν συμπαίκτες στην Μπασκόνια, από το 1993 μέχρι το 1995 και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο του συλλόγου, το Copa del Rey!

Ο Ντάνστον ήταν συμπαίκτης με τον Χάντερ στον Ολυμπιακό το 2014-15.

Ερτέλ και Νοτσιόνι ήταν συμπαίκτες στην Μπασκόνια τη διετία 2012-14.

Οι Ράντολφ και Μπράουν έπαιζαν μαζί στην Λοκομοτίβ τη σεζόν 2014-15.

Ο Ντρέιπερ έπαιξε στην Εφές τη σεζόν 2014-15 κι έφτασε στα playoffs της Euroleague.

Ο Γιουλ έκανε ρεκόρ καριέρας σε ασίστ (12) κόντρα στην Εφές, στις 17/4/2015.

Ο Ερτέλ είναι στην 11η θέση των πασέρ στη διοργάνωση, με 695 ασίστ.

Ο Χάνεϊκατ είναι τρίτος ριμπάουντερ με 7.9 ανά αγώνα.

Ο Τόμπκινς έχει 37 σερί εύστοχες βολές στη διοργάνωση.

Ο Γιουλ είναι τρίτος σκόρερ φέτος με 17.9 πόντους ανά αγώνα και τέταρτος πασέρ με 5.9 ασίστ.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ στην Euroleague, με 2.548 πόντους. Τέταρτο είναι ο Τεόντοσιτς με 2.564. Ωστόσο, ο Ισπανός φόργουορντ είναι πρώτος σε ριμπάουντ (1.543).

Ερυθρός Αστέρας – ΤΣΣΚΑ Μόσχας (29/12, 20:00, 0-9)

Η ΤΣΣΚΑ «σκούπισε» τον Ερυθρό Αστέρα στα περσινά playoffs της διοργάνωσης (3-0).

Ο Σιμόνοβιτς με τους Γιόβιτς και Τεόντοσιτς είναι συμπαίκτες στηνε θνική Σερβίας.

Ο Χάινς έκανε ρεκόρ σε πόντους (21) κόντρα στην ομάδα του Βελιγραδίου πέρυσι, στις 12/4/2016.

Ο Κουζμιτς είναι πρώτος ριμπάουντερ φέτος με 8 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι δεύτερος σε κλεψίματα με 1.8 ανά αγώνα.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος σε ασίστ στη διοργάνωση με 1.027. Μπροστά του είναι ο Σπανούλης με 1.041! Ωστόσο, ο Σέρβος γκαρντ είναι πρώτος πασέρ φέτος με 8.2 ασίστ ανά αγώνα. Επίσης, είναι δεύτερος σκόρερ με 18.7 πόντους ανά αγώνα κι είναι τρίτος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.8 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, ηγείται όλων στα τρίποντα φέτος, καθώς έχει 35 εύστοχα!

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα με 152. Έκτος είναι ο Χάινς με 145.

Επίσης, ο Αμερικανός σέντερ χρειάζεται 15 πόντους για να φτάσει τους 1.500.

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (29/12, 21:00, 11-7)

Ο Σλούκας και ο Άντιτς κατέκτησαν με τον Ολυμπιακός δύο διαδοχικά τρόπαια στην Euroleague, το 2012 και το 2013.

Μπογκντάνοβιτς και Μιλουτίνοφ ήταν συμπαίκτες στην Παρτίζαν τη διετία 2012-14.

Ο Ομπράντοβιτς είχε παίκτη στον Παναθηναϊκό τον Σπανούλη τη σεζόν 2005-06, αλλά και 2007-10 και κατέκτησαν την Euroleague το 2009.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.176 πόντους, δεύτερος σε ασίστ με 1.041 και πρώτος σε βολές με 855 εύστοχες. Φέτος, είναι τρίτος πασέρ με 6.4 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Μπιρτς είναι τέταρτος σε τάπες με 1.2 ανά αγώνα.

Ο Σλούκας έχει σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων στα επτά από τα τελευταία οχτώ παιχνίδια της Euroleague.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε τάπες με 2 ανά αγώνα και πρώτος σε ριμπάουντ με 8, μαζί με τον Κούζμιτς.

Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας (29/12, 21:45, 4-5)

Ο Καλνιέτις πέρασε επτά χρόνια στη Ζαλγκίρις, από το 2005 ως το 2012, αλλά και το πρώτο μέρος της σεζόν 2015-16.

Ο Λίμα ήταν συμπαίκτης με τους Ντράγκιτς και Σίμον στην Μάλαγα, το 2012-13, με προπονητή τον Γιάσμιν Ρέπεσα.

Ο Καλνιέτις θέλει 6 πόντους ακόμα για να φτάσει τους 1.000 και 4 τρίποντα για να φτάσει τα 100.

Ο Γιανκούνας είναι στην όγδοη θέση των συμμετοχών στην Euroleague, με 246 εμφανίσεις, Έβδομος είναι ο Παπαλουκάς με 252. Επίσης, είναι δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ, με 423. Πρώτος είναι ο Ρέγιες με 603.

Μπασκόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ (29/12, 22:00, 13-11)

Ο Άιβερσον έπαιξε στην Μπασκόνια πέρυσι και ήταν συμπαίκτης με τους Ντιόπ, Σενγκέλια και Τίλι.

Ο Πνίνι έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (22) και σε βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (22) κόντρα στην Μπασκόνια, στις 31/3/2011. Και ο Μέκελ έχει κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους (20) ενάντια στην ομάδα της Βιτόρια.

Ο Βόιτμαν είναι πέμπτος ριμπάουντερ με 6.9 ανά αγώνα.

Ο Λάρκιν είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Πριχιόνι είναι πέμπτος σε ασίστ με 798 στη διοργάνωση και τρίτος σε κλεψίματα με 320.

Ο Γκάουντλοκ είναι τέταρτος σκόρερ φέτος με 16.9 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ουίμς θέλει 2 κλεψίματα για να φτάσει τα 100.

Ούνικς Καζάν – Παναθηναϊκός (30/12, 18:00, 1-1)

Λάνγκφορντ, Φώτσης και Μπουρούσης ήταν συμπαίκτες στην Αρμάνι Μιλάνο τη σεζόν 2012-13.

Βορόνοφ και Σίνγκλετον ήταν συμπαίκτες στην Λοκομοτίβ πέρυσι.

Ο Καϊμακόγλου έπαιξε δύο σεζόν στον Παναθηναϊκό, από το 2010 ως το 2012, και το 2011 πήρε την Euroleague με το «τριφύλλι».

Πατ Καλάθης και Καϊμακόγλου ήταν συμπαίκτες στο Μαρούσι (2008-10) κι έφτασαν μέχρι το TOP 16.

Φελντέιν και Κολόμ ήταν συμπαίκτες στην Φουενλαμπράδα τη σεζόν 2012-13.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση μέχρι στιγμής με 23.9 πόντους ανά αγώνα.

Ο Παραχούσκι είναι δεύτερος σε τάπες με 1.7 ανά αγώνα.

Ο Κολόμ είναι πέμπτος σε ασίστ με 5.8 ανά αγώνα.

Ο Νικ Καλάθης είναι δεύτερος σε ασίστ με 6.9 ανά αγώνα και πρώτος σε κλεψίματα με 1.9.

Ο Σίνγκλετον είναι τέταρτος σε κοψίματα με 1.2 ανά αγώνα.

Ο Μπουρούσης είναι δεύτερος ριμπάουντερ με 1.513 και δεύτερος σε τάπες με 185. Επίσης, είναι τρίτος, ανάμεσα σε άλλους σέντερ, με 2.264 πόντους και τρίτος σε ασίστ με 224.

Γαλατάσαραϊ-Μπάμπεργκ (30/12, 19:00)

Αυτή είναι η πρώτη φορά που θα αναμετρηθούν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση οι δύο ομάδες.

Ο Πλάις έπαιξε στην Μπάμπεργκ την τριετία 2009-12. Επίσης, ήταν συμπαίκτης με τον Κοζέρ στην Μπασκόνια από το 2012 ως το 2014.

Πρέλντζιτς και Ζήσης ήταν συμπαίκτες στην Φενέρ το 2014-15.

Ο Τάιους είναι τρίτος σε τάπες φέτος με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Πλάις θέλει 2 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ο Μίτσοφ θέλει 32 πόντους για να φτάσει τους 1.000.

Ο Ζήσης είναι τέταρτος σε συμμετοχές στη διοργάνωση με 267. Επίσης, είναι 10ος πασέρ με 750 ασίστ. Χρειάζεται 5 ακόμα για να φτάσει τον Γιασικεβίτσιους στην 9η θέση.

Ο Μέλι είναι τρίτος σε ριμπάουντ φέτος με 7.9 ανά αγώνα.

Ο Κοζέρ θέλει 4 ασίστ για να φτάσει τις 200.

Μπαρτσελόνα – Νταρουσάφακα (30/12, 22:00, 1-1)

Ο Μπλατ είχε παίκτη τον Ράις στην Μακάμπι το 2013-14.

Περπέρογλου και Μπατούκ ήταν συμπαίκτες στην Εφές τη σεζόν 2014-15.

Ο Βεζένκοφ έχει 16 σερί εύστοχες βολές στη διοργάνωση.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.940 πόντους, αλλά και πρώτος σε τρίποντα με 585 εύστοχα. Στις βολές είναι τρίτος με 809 εύστοχες.

Ο Τόμιτς είναι 10ος ριμπάουντερ με 1.021. Στην ένατη θέση είναι ο Βούισιτς με 1.037.

Ο Ράις είναι πέμπτος σκόρερ φέτος με 15.3 πόντους ανά αγώνα.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα. Ο Ουαναμέικερ είναι πέμπτος με 1.5.

Ο Άντερσον θέλει 10 πόντους για να φτάσει τους 500 στην Euroleague, στη δεύτερή του σεζόν στο θεσμό.