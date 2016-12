Μια από τις πιο... καυτές ομάδες στο φετινό ΝΒΑ είναι χωρίς αμφιβολία οι Ρόκετς. Η παρέα του Τζέιμς Χάρντεν πηγαίνει από νίκη σε νίκη και αυτό έχει να κάνει με τις εμφανίσεις του ηγέτη τους. Ο... μούσιας δείχνει και είναι ασταμάτητος, όπως ήταν και στο Ντάλας κόντρα στους Μάβερικς πετυχαίνοντας 34 πόντους, δίνοντας 11 ασίστ και κατεβάζοντας 5 ριμπάουντ. Με τον Χάρντεν σε τέτοια μέρα οι... ρουκέτες δεν γινόταν να χάσουν και επικράτησαν με 123-107 της ομάδας του Ντιρκ Νοβίτσκι που σε 15 λεπτά συμμετοχής είχε 7 πόντους. Όσον αφορά τους συμπαραστάτες του Χάρντεν αυτοί ήταν οι Άντερσον με 22 και Γκόρντον με 13, ενώ για τους ηττημένους ο Μπαρνές είχε 21, αλλά δεν έφταναν για να μπορέσουν οι Μάβερικς να κοιτάξουν στα μάτια τον μεγάλο τους αντίπαλο.

Έναν αντίπαλο που πλέον έφτασε τις 24 νίκες, έχοντας μόλις 9 ήττες, δείχνοντας πως φέτος μπορεί να πετύχει πολλά. Πως και να μην μπορεί άλλωστε με τέτοιον... μούσια. Όσον αφορά την ομάδα του Ντάλας, με τον Νοβίτσκι να είναι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια εκτός λόγω τραυματισμού, έχουν μόλις 9 νίκες και 23 ήττες και απέχουν από όσα μας είχαν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.

