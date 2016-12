Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ουότερς (vids)

Ο 30χρονος γκαρντ έρχεται από την Καντού για να ενισχύσει τους «ερυθρόλευκους»! Ο Ντομινίκ Ουότερς που γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα από τη θητεία του σε Κολοσσό Ρόδου και Άρη ανακοινώθηκε επίσημα. Μάλιστα, αναμένεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το μεσημέρι της Τετάρτης (28/12, 14:20) από το Μιλάνο κι έπειτα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο Δημήτρης Πρίφτης μίλησε στο gazzetta.gr για τον Ντομινίκ Ουότερς και σας παρουσιάσαμε την ιστορία του νέου αποκτήματος του Ολυμπιακού.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ: «H ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον καλαθοσφαιριστή Dominic Wayne Waters.

To who is who του Dominic Wayne Waters

Hμ. Γεν.: 28/09/1986

Τοπ. Γεν.: Oregon (USA)

Ύψος: 1.85

Πρ. Ομάδες: Portland Showtime (2010), VOO Verviers-Pepinster (2010-2011), Liege Basket (2011-2012), Union Olympija (2012), Hapoel Holon (2012-2013), Basquet Manresa (2013-2014), Oliver Baskets (2014), Grand Rapids Drive (2014), Κολοσσός Ρόδου (2014-2015), Άρης (2015-2016), Pallacanestro Cantu (2016).

Τα στατιστικά του στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Καντού

Αγ. Π. 2π. 3π. Βολ. Ρ. Ασ. Κλ. Κοψ.

9 131 (14.6) 39/86 (45.4%) 12/30 (40%) 17/19 (89.5%) 23 (2.6) 68 (7.6) 10 (1.1) 5 (0.6) ».