«Κόντρα» Αντετοκούνμπο με Ουόλ (vids)

Ο «Greek Freak» έκανε τη ζωή των πρωτευουσιάνων αρκετά δύσκολη σε βαθμό που τους εκνεύρισε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι Ουίζαρντς εξέφρασαν παράπονα για τη χρησιμοποίηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τελευταία περίοδο ενώ αυτοί έπαιζαν με τα «δεύτερα». Αρκετοί εξ αυτών μάλιστα πίστεψαν πως ήταν κάτι προσωπικό με τον Τζέισον Κιντ.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πάντως υπήρξε κόντρα του Έλληνα φόργουορντ με τον Τζον Ουόλ. Στην πρώτη περίοδο ο Αντετοκούνμπο έκοψε με εντυπωσιακό τρόπο τον γκαρντ των Ουιζαρντς ο οποίος όμως στη συνέχεια πήρε τη ρεβάνς «χαζεύοντας» με συνεχόμενες ντρίμπλες τον Γιάννη.

Δείτε τις φάσεις και θα καταλάβετε...

Behold the long arm of @Bucks G Giannis Antetokounmpo, the fifth-leading shot blocker in the NBA at 1.9 per game. (Again, he's a GUARD) pic.twitter.com/UgL8JIKUGj

— NBA.com (@NBAcom) 27 Δεκεμβρίου 2016