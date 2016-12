Κάζενς και Εμπίντ αντάλλαξαν... ιδιαίτερες φιλοφρονήσεις (vids)

Ο σέντερ των Κινγκς πανηγύρισε τη νίκη επί του σέντερ των 76ers, ωστόσο οι δυο τους είχαν μία μικρή κόντρα μέσα στο ματς.

Ο Ντε Μάρκους Κάζενς και ο Τζόελ Εμπίντ αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις με χτυπήματα στο πίσω μέρος του σώματος τους, αλλά αυτά ήταν συνεχόμενα δείγμα εκνευρισμού παρά τα χαμόγελα.

Ο Κάζενς μετά το τέλος του αγώνα ανέφερε πως, «μου αρέσει αυτό το παιδί πολύ και ξέρετε εγώ δε λέω συχνά καλά λόγια για κάποιον. Πιστεύω πως μπορεί να γίνει ο καλύτερος σέντερ του ΝΒΑ όταν εγώ αποσυρθώ».

DeMarcus Cousins says Joel Embiid has a chance to be the best big in the league...after he retires pic.twitter.com/yarVdUWOiS

— CJ Fogler (@cjzero) 27 Δεκεμβρίου 2016