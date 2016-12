Τη στήριξή του στον «Greek Freak» έδειξε ο 33χρονος γκαρντ, μέσω twitter, καθώς έγραψε: «Ο Γιάννης Αντ... (χρησιμοποίησε όλο το αλφάβητο) καλύτερα να είναι στο All-Star Game που θα γίνει, γιατί αυτός ο τύπος μετατρέπεται επίσημα σε πρόβλημα»!

Giannis Abcdefghijklmonpqrstuvwxyz better be in the all star game this year this dude is officially becoming a problem

— JARRETT JACK (@Jarrettjack03) 26 Δεκεμβρίου 2016