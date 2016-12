Ουέστμπρουκ: «Είπα thank you Jamie, όχι thank you Kyrie»

Αν και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ο σταρ της Οκλαχόμα έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια και (φάνηκε πως) φώναξε «thank you Kyrie» για το νικητήριο καλάθι του Ίρβινγκ, μετά το τέλος του αγώνα Οκλαχόμα-Μινεσότα, ισχυρίστηκε το ακριβώς αντίθετο!

«Μιλούσα στην κόρη του γυμναστή της ομάδας, την οποία λένε Τζέιμι. Είπα Thank you Jamie» και αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πανηγύρισε τη νίκη των Καβαλίερς απέναντι στους Ουόριορς!

Russell Westbrook comments on the video of him screaming in the tunnel. (Some NSFW language here): pic.twitter.com/vcp6fdfoCU

— Fred Katz (@FredKatz) 25 Δεκεμβρίου 2016