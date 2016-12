Το τρολάρισμα των Καβαλίερς στους Ουόριορς! (pic)

Οι άνθρωποι των Καβαλίερς φρόντισαν να... πικάρουν τους Ουόριορς, λίγη ώρα πριν την μεταξύ τους αναμέτρηση (21:30) στην «Quicken Loans Arena».

Τι έκαναν; Έξω από τα αποδυτήρια των «πολεμιστών» είχαν τοποθετήσει μια μεγάλη αφίσα με ένα στιγμιότυπο από το Game 7 των περσινών τελικών του ΝΒΑ.

Σε αυτό απεικονίζεται ο ΛεΜπρόν να... φιλοδωρεί τον Ιγκουοντάλα με μια τάπα, αλλά και να φορά το δαχτυλίδι των πρωταθλητών!

This is the door open just down the hallway from #Warriors locker room. #Cavs pic.twitter.com/8z41uI01pA

— Tom Withers (@twithersAP) 25 Δεκεμβρίου 2016