Στην Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Μαλίκ Χέρστον (pic)

Ο ΣΙμόνε Πιανιτζάνι γνωρίζει από εποχής Σιένα τον Αμερικανό φόργουορντ και αποφάσισε να τον πάρει στην Χάποελ Ιερουσαλήμ για να ενισχύσει το ρόστερ της.

Ο Μαλίκ Χέρστον ο οποίος αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα τραυματισμού ωστόσο οι Ισραηλινοί αποφάσισαν να του δώσουν μία ευκαιρία ώστε να ενισχύσουν την ποιότητα που διαθέτου ήηδ με τους Στούνταμαϊρ, Κίνσεϊ, Τζέρελς και Ντάισον.

Την είδηση μετέφερε μέσω twitter ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Ρόι Κοέν.

Experienced SF Malik Hairston will land in Israel to sign with @JerusalemBasket

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 25 Δεκεμβρίου 2016