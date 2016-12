Σε ένα ματς για γερά νεύρα, οι Νικς ηττήθηκαν στο «Madison Square Garden» από τους Σέλτικς με 119-114, στον πρώτο αγώνα της Christmas Day του ΝΒΑ.

Παρά το γεγονός πως οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να προηγηθούν (28-22, 12'), οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να γυρίσουν το ματς στη δεύτερη περίοδο με ένα σερί 11-0 (από 37-31, 37-42), με μπροστάρηδες τον Κράουντερ και τον Τόμας. Παρόλα αυτά, οι Νικς μείωσαν (από 96-109, 101-109), με τους Ρόουζ, Πορζίνγκις και Καρμέλο, ο οποίος έφτασε και στην ισοφάριση (112-112) ένα λεπτό πριν το φινάλε του αγώνα. Ωστόσο, Σμαρτ, Κράουντερ και Τόμας επισφράγισαν το υπέρ τους 119-114.

Οι νικητές είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίο τον Αζάια Τόμας, ο οποίος μέτρησε 27 πόντους (3ρ., 4ασ.). 16 πόντους είχαν οι Κράουντερ (3/6 τρίποντα, 6ρ., 1ασ.) και Όλινικ (2ρ., 2ασ.), από 15 οι Χόρφορντ (7ρ., 5ασ.) και Σμαρτ (2ρ., 7ασ.) και 11 ο Μπράνλτεϊ (6ρ., 2ασ.).

Από τους Νικς, 29 πόντους είχε ο Καρμέλο Άντονι (9/9 βολές, 7ρ., 2ασ.), 25 ο Ρόουζ (5ρ., 3ασ.), 22 ο Πορζίνγκις (12ρ., 1ασ.) και 11 ο Λι (3ρ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 28-22, 48-56, 82-88, 114-119.

Marcus Smart's 3 puts the @celtics back on top! #NBAXmas pic.twitter.com/Fq8sv5pHBS

On ESPN, Rose with the contact and finish! #NBAXmas #NBARapidReplay pic.twitter.com/Qw89osroWo

— NBA (@NBA) 25 Δεκεμβρίου 2016