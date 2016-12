Συμπαίκτες, κολλητοί και πλέον συνοδοιπόροι στο τραγούδι. Ντάμιαν Λίλαρντ και Σι Τζέι ΜακΚόλουμ διασκεύασαν τα κάλαντα σε μία πιο.... ραπ εκδοχή και ευχήθηκαν στον κόσμο.

Ο ΜακΚόλουμ τραγουδούσε και ο Λίλαρντ ήταν αυτός που έβαζε τις διαφορετικό χρώμα στα «Jingle Bells»

Wait for the cameo in @CJMcCollum's Jingle Bells video at :28 pic.twitter.com/3yx1KbC9M7

— The Players' Tribune (@PlayersTribune) 25 Δεκεμβρίου 2016