Το συγκινητικό μήνυμα του Γκάμπριελ για τις γιορτές (pic)

Ο 27χρονος φόργουορντ του Παναθηναϊκού νοστάλγησε τα αγαπημένα του πρόσωπα, καθώς βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του τις γιορτές των Χριστουγέννων κι έστειλε ένα μήνυμα γεμάτο νόημα, μέσω twitter.

Real quick.. if you spending time with your family right now be thankful!! It's people out here that can't be with there families right now!

— Kenny Gabriel (@DaBoyKG22) 24 Δεκεμβρίου 2016