Στην Κίνα ο Ντέντμον!

Μακριά από την Ευρώπη θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην παίκτης της Γαλατάσαραϊ, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την κινέζικη ομάδα, Shandong Bulls, μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος.

Ο Ντέντμον έλυσε το συμβόλαιό του με την τούρκικη ομάδα, καθώς το γυαλί «έσπασε» ανάμεσα στις δύο πλευρές, όταν ο ίδιος και ο συμπαίκτης του, Ρας Σμιθ, νυχτοπερπάτησαν στο Κάουνας, μετά την ήττα της ομάδας από τη Ζαλγκίρις, για την Euroleague. Μέχρι τότε είχε κατά μέσο όρο 12.3 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ, σε επτά αγώνες στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί και πέρυσι στην Κίνα με τους Sichuan Blue Whales, με τους οποίους πανηγύρισε το πρωτάθλημα.

Came to an agreement with Gala to release me. Headed to Shandong in China to finish the season.

— Justin Dentmon (@JustinDentmon) 24 Δεκεμβρίου 2016