Η Αστυνομία πέρασε τον Ράις για κλέφτη (pic)

Η Μπαρτσελόνα νίκησε την Αρμάνι, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βγήκαν να δειπνήσουν και ο Αμερικανός point guard είχε μία περιπέτεια με την Αστυνομία.

Για την ακρίβεια περιπολικό σταμάτησε τον Ταϊρίς Ράις γιατί θεώρησε πως είχε κλέψει το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε. Φυσικά το αμάξι ανήκει στον Ράις ο οποίος... ξεμπρόστιασε την καταλανική Αστυνομία στο twitter.

«Με σταμάτησε η Αστυνομία γιατί θεώρησε πως είχα κλέψει το δικό μου αμάξι. Αυτό είναι τρελό» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού.

Police officer just pulled me over and tried to tell me I stole my car. That's crazy.

— Tyrese Rice (@ReseRice4) 24 Δεκεμβρίου 2016