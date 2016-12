Καταπληκτικός Γιάννης Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι των Μπακς με τους Ουίζαρντς, όπου σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 39 πόντους!

Αυτό έφερε την αποθέωση από τους φίλους των Μπακς, που στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου όταν ο διεθνής άσος αποσύρθηκε στον πάγκο, σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν!

The Greek Freak, @Giannis_An34, gets a standing ovation as he checks out after recording a career high 39 points!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/a9zcS9Cxvn

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 24, 2016