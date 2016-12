Η φάση από την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Αρμάνι Μιλάνο για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Great pass by @ReseRice4 for the points by Tomic.#7DAYMagicMoment #FCBEA7 pic.twitter.com/ZB9gv1HcZd

— EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2016