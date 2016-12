Πολλά ματς στην ιστορία της διοργάνωσης έχουν κριθεί στην παράταση, αλλά κανένα με 16 πόντους διαφορά. Η νίκη της Φενέρμπαχτσε στη Μόσχα με 79-95 στο επιπλέον πεντάλεπτο, είναι νέο ρεκόρ στην Euroleague σε ό,τι αφορά τη διαφορά στο επιμέρους σκορ της παράτασης.

