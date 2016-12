Απίστευτη ήταν η εξέλιξη στην αναμέτρηση του γυμνασίου Bloomsburg. Η ομάδα του συγκεκριμένου σχολείου έχανε με 57-46 και με επιμέρους σκορ 15-3 σε 45'' κατάφεραν να ολοκληρώσουν μία επική ανατροπή.

Bloomsburg high school has got the JUICE

15 points in 45 seconds for the comeback (via @MattLee022) pic.twitter.com/UjMvPlWKXK

— Bleacher Report (@BleacherReport) 23 Δεκεμβρίου 2016