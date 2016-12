Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παραταχθούν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε με τον Σέρβο γκαρντ, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Μιχαήλ Κουλάγκιν στην αποστολή. Αντίθετα, ο Ντε Κολό παραμένει εκτός δράσης μαζί με τον Πάβελ Κορόμπκοφ, όπως ενημέρωσε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας μέσω Twitter,

@MilosTeodosic4 replaces @MikeKulagin in lineup vs @FBBasketbol. @NandoDeColo and Korobkov remain out with injuries

