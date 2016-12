Πόποβιτς: «Μόνο στον Χάρντεν κάνω σκάουτινγκ»

Από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ΝΒΑ δεν έχει φτάσει ούτε στα μισά ακόμα, ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν βλέπει ποτέ βίντεο για τον επόμενο αντίπαλο των Σπερς

Κάτι που δεν ισχύει κάθε φορά που έχει να αντιμετωπίσει τους Χιούστον Ρόκετς και τον Τζέιμς Χάρντεν!

Αυτα που κάνει ο «μούσιας» τον αναγκάζουν να κάνει σκάουτινγκ, κάτι που φαίνεται και από την ατάκα του!

Pop said he doesn't watch game tape on the opponent this time of year. "Except for the Rockets. Harden is ridiculous."

— Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) 23 Δεκεμβρίου 2016