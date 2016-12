Μόνος στο σπίτι ο Κέβιν... Λοβ! (pic)

Ο Κέβιν Λοβ μπορεί να είναι τραυματίας αλλά την δημοσιότητα του θα την πάρει. Μπορεί ο τραυματισμός στο γόνατο να τον κρατά στον πάγκο αλλά και εκεί κάθεται με στιλ.

Στον αγώνα κόντρα στους Μπακς εθεάθη να ποζάρει με πουλόβερ από τον εαυτό του να είναι στην κλασική σκηνή από την ταινία «Μόνος στο σπίτι».

Μάλιστα μοιράζεται και το ίδιο όνομα με τον πρωταγωνιστή της σειράς και το όλο σκηνικό γίνεται και πιο ταιριαστό. «Αυτό είναι το σπίτι μου και πρέπει να το υπερασπιστώ».

This is my house, I have to defend it.#DefendTheLand pic.twitter.com/b2OdyveIm9

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 22 Δεκεμβρίου 2016