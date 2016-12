Ασταμάτητος ο Γιάνναρος στο πρώτο ημίχρονο (vids)

Μεγάλο ματς στο Κλίβελαντ με τους πρωταθλητές Καβαλίερς να υποδέχονται του Μπακς του δικού μας Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως είναι φυσικό όλα τα βλέμματα είναι πάνω στην... μάχη του Γιάνναρου με τον Λεμπρόν Τζέιμς. Μια... μάχη που στο πρώτο ημίχρονο την κερδίζει ο «Greek Freak» έχει βάλει 20 πόντους, έχει κατεβάσει 5 ριμπάουντ και έχει δώσει και 3 ασίστ, ενώ στο ίδιο διάστημα ο... βασιλιάς έχει 18 πόντους 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με το σκορ να είναι στο 59-59 για τους Καβαλίερς.

Here's a quick recap of Giannis' 20 point first half. #OwnTheFuture #NBAVine https://t.co/nd0IlBuwuP

Delly to the Jet to the Freak!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/23GrE4vQlk

At half on @NBATV, the @cavs lead the @Bucks, 59-54.

Giannis and Jabari combined for 39 points. LeBron has 18 points. #PhantomCam pic.twitter.com/tH5Ixu5Lpp

