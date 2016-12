Αποθέωση για Ντελαβεντόβα για το δαχτυλίδι του πρωταθλητή (vid&pics)

Μπορεί όλη η δόξα στο περσινό κατόρθωμα των Καβαλίερς να έπεσε επάνω στον τεράστιο Λεμπρόν Τζέιμς, ωστόσο εκτός του Ίρβινγκ υπήρχαν και άλλοι παίκτες που βοήθησαν στο να κατακτηθεί ο τίτλος από τους... ιππότες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Μάθιου Ντελαβεντόβα, ο οποίος άφησε το Κλίβελαντ και μετακόμισε στο Μιλγουόκι όντας συμπαίκτης του δικού μας Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Αυστραλός αποχώρησε με τον καλύτερο τρόπο από του Καβαλίερς και αυτό φάνηκε στην σημερινή του επιστροφή.

Η πρώην ομάδα του τον τίμησε δίνοντάς του και το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, ενώ κατά την απονομή όλοι οι πρώην συμπαίκτες του έπεσαν επάνω του και τον αποθέωσαν, την στιγμή που ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομά του. Μεγάλες στιγμές για τον Ντελαβεντόβα και όλοι ευχόμαστε να τις ζήσει και στο Μιλγουόκι μαζί με τον Γιάνναρο!

Delly gets his NBA Championship Ring in Cleveland! pic.twitter.com/5fvuxM8Kt9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 22, 2016