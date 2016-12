Στην Ιταλία για το σερί ο Παναθηναϊκός!

Ο Τζεντίλε έκανε το ταξίδι από Μιλάνο στην Αθήνα αλλά οι καινούργιοι του συμπαίκτες έκαναν το αντίστροφο για να αντιμετωπίσουν την Αρμάνι Μιλάνο για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ιταλική ομάδα (21:00, ΕΡΤ2) Και θέλει την νίκη αλλά και την εμφάνιση που δώσει συνέχεια στο εξαιρετικό παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στην Φενέρ.

Με όπλο την εξαιρετική του άμυνα ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πάει και να διεκδικήσει την νίκη κόντρα σε μια ομάδα που προέρχεται από... δύσκολες ήττες και θέλει να αλλάξει τα δεδομένα για λογαριασμό της.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι» διακατέχονται από τον ενθουσιασμό της προηγούμενης εμφάνισης αλλά και του νέου μεταγραφικού αποκτήματος τους και θέλουν να συνεχίσουν θετικά στην διοργάνωση χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο νέο πρόβλημα τραυματισμού.

OFFICIAL: @paobcgr signs Alessandro Gentile. He arrives from @OlimpiaEA7Mi https://t.co/ZuEIuhf853 pic.twitter.com/S34uUqmrYs

— EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2016