O «ράστα» Ντουράντ κέρδισε 5000 δολάρια (vid)

Προφανώς στο γήπεδο των Ουόριορς όλα τα σουτ που μπαίνουν. Από αυτά που επιχειρούν οι Κάρι, Τόμπσον και Ντουράντ μέχρι αυτά που επιχειρούν οι φίλαθλοι.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τους Τζαζ ένας φίλος των Ουόριορς με ράστα μαλλί και φανέλα του Ντουράντ, ευστόχησε από το κέντρο και κέρδισε 5.000 δολάρια κι ένα τριήμερο στο Λας Βέγκας.

This lucky fan won 2 nights at @TheMirageLV, then hit a half-court shot to score $5,000 pic.twitter.com/mxePjsPiQL

