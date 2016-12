Επαγγελματική νίκη, ο Πόποβιτς και οι ισορροπίες μίας πρόωρης ανανέωσης

Πρώτη φορά που άκουσα τον όρο «επαγγελματική νίκη» ήταν από το στόμα του Λορέντσο Σέρα Φερέρ, ενός προπονητή που έμοιαζε με τον κυριούλη στα «Pringles» και κοούτσαρε την ΑΕΚ. Τη χρησιμοποιούσε συχνά γιατί αν θυμάμαι καλά η ομάδα του κέρδισε κάποια συνεχόμενα με 1-0 χωρίς σπουδαίο ποδόσφαιρο.

Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν την χρησιμοποιώ συχνά γιατί συνήθως παίζει καλό μπάσκετ, αλλά απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα όπως και να το κάνουμε πέτυχε μία «επαγγελματική νίκη».

Σπουδαίο μπάσκετ δεν έπαιξε, αλλά μέσω της άμυνας (πάλι) και του πλουραλισμού του ρόστερ (πάλι) έβαλαν την 9η νίκη στο σακούλι.

Η αλήθεια είναι πως με τον Σπανούλη απροπόνητο 3 μέρες και ανέτοιμο, η ομάδα στερείται δημιουργίας. Προσθέστε και αυτή που παράγει από το low post ο Γιώργος Πρίντεζης... και έχετε ένα λόγο για την επιθετική βραδιά στο ΣΕΦ...

Βέβαια όπως ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στο «Καζαμπλάνκα» είχε αναφέρει στην όμορφη Ίνγκριντ Μπέργκμαν... «We will always have Paris» έτσι και στον Ολυμπιακό, «they will always have defense».

Σταματώ εδώ με τις ξένες ατάκες. Σας το υπόσχομαι. Μάλλον. Ίσως μου βγει κάποια στην εξέλιξη του κειμένου ντε. Αμάν.

Αυτό που συμβαίνει με τον Λοτζέσκι καταντάει εκνευριστικό. Μπαίνει στο παρκέ και ξεκινά να πυροβολεί ακατάπαυστα λες και είναι ο Στεφ Κάρι στο «2K». Ρε άνθρωπε δε χρειάζεσαι λίγο ζέσταμα, να κάνεις δύο πάνω κάτω, να δώσεις μία ασίστ για να βρεις ρυθμό; Άντε μπαίνεις μέσα και ξεκινάς;

Επί τη ευκαιρία και επειδή πολύς ντόρος γίνεται λανθασμένα κατ' εμέ (θα σας εξηγήσω παρακάτω γιατί λανθασμένα) ο Ματ Λοτζέσκι αμείβεται φέτος με 850.000 δολάρια από τους Πειραιώτες.

Γιατί θεωρώ λανθασμένο τον ντόρο περί ανανέωσης. Φυσικά όχι για αγωνιστικούς λόγους. Πιστέψτε με όσο θέλετε εσείς να μείνει ο Ματ στον Ολυμπιακό, θέλω κι εγώ. Οι Αγγελόπουλοι κι ο Σφαιρόπουλος το θέλουν ακόμη περισσότερο.

Απλά αν ανανεώσει αύριο ο Λοτζέσκι, πώς πρέπει να αισθανθεί ο Μάντζαρης και ο Πρίντεζης των οποίων τα συμβόλαια επίσης λήγουν;

Έλληνες, σημαίες της ομάδας, πάλιουρες. Δε θα πουν... «κάτσε ρε φίλε εμάς γιατί δε μας φώναξαν να ανανεώσουμε πρόωρα».

Τα πάντα σε μία ομάδα με υψηλά αμειβόμενους είναι οι ισορροπίες.

ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ Ο ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΜΩΡΕ

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν ήρθε στον Ολυμπιακό για να βάζει 15 πόντους και να παίρνει 10 ριμπάουντ. Ο Σέρβος βρίσκεται στην ομάδα για συγκεκριμένους λόγους και το παλικάρι προσπαθεί καθημερινά για το κάτι παραπάνω. Δεν το προσφέρει πάντα, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να μηδενίζουμε την ποιότητά του.

Ρε διάολε (Σκουντέικο αυτό) κοτζάμ Πόποβιτς τον επέλεξε, κάτι θα είδε. Δεν είδε τον Ντάνκαν στο πρόσωπο του «Μίλου», ούτε τον Ρόμπινσον. Αλλά κάτι είδε. Εκτός αν είναι άσχετος ο Pops.

Εκτός του Μιλουτίνοφ μου άρεσε πάρα πολύ και ο Αγραβάνης χθες. Πάρα πολύ όμως.

Και ξέρετε τι μου άρεσε περισσότερο από όλα; Το παλικάρι στο πρώτο πεντάλεπτο του είχε βγει η γλώσσα έξω από την προσπάθεια στην άμυνα. Ο Διαμαντόπουλος δίπλα μου τον παρομοίωσε ορθά με αμυντικό χαφ. Ο Αγραβάνης ήταν παντού, έτρεχε, κάλυπτε, έδινε βοήθεια, πήδαγε στο ριμπάουντ, βούταγε στο παρκέ.

Μέχρι πέρυσι προσπαθούσε να βρει ρυθμό από την επίθεση και το μακρινό του σουτ. Φέτος όσο έχει παίξει δείχνει πως ψάχνει να βρει ρυθμό μέσω της άμυνας.

Ξαναλέω προς αποφυγή παρεξηγήσεων... Ούτε ο Μιλουτίνοφ ούτε ο Αγραβάνης είναι παικταράδες, αλλά κάθε ομάδα χρειάζεται τέτοιους παίκτες για να προχωρήσει.

ΥΓ: Στο 2ο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 6/13 δίποντα και 2/8 τρίποντα.

ΥΓ 2: Φαβορί είναι η Μπάμπεργκ αύριο, αλλά αν ο Ολυμπιακός νικήσει και φτάσει στο 10-4 θα έχει εδραιώσει τη θέση του στην «οκτάδα».

Αυτός είναι ο αρχικός του στόχος, να μπει στα playoffs.

ΥΓ 3: Κλασικά, δε χρειάζεται ενθουσιασμός. Όπως δύο σερί νίκες σε ανεβάζουν , έτσι και δύο σερί ήττες σε ρίχνουν. Οι ισορροπίες είναι μικρές.

ΥΓ 4: Κακός ο Ερυθρός Αστέρας. Όπως κι η Ζαλγκίρις πριν 4 μέρες (νίκησε χθες στην έδρα της Εφές), όπως η Ούνικς πριν 15 μέρες (είχε νικήσει στην έδρα της Φενέρ). Αυτό που όποιον νικά ο Ολυμπιακός, είναι τραγική ομάδα δε θα το καταλάβω ποτέ.

ΥΓ 5: Τέλεια η διαχείριση του Σφαιρόπουλου, ειδικά τα 3:57 του Μπιρτς μπορούν να αποδειχθούν ευεργετικά στη Μπάμπεργκ.