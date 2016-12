Η «βόμβα» του Λεμπρόν που έκανε την διαφορά για τους Καβαλίερς (vid)

Καβαλίερς και Μπακς, μεταξύ άλλων, έλυσαν τις διαφορές τους χθες στην παράταση.

Οι πρωταθλητές πήραν τελικά την νίκη με 114-108 αφού στο τέλος μίλησε το ένστικτο και η ικανότητα του «Βασιλιά».

Με 28 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι η μπάλα πήγε στα χέρια του ηγέτη των Καβαλίερς και εκείνος έριξε την τρίποντη βόμβα από το... σπίτι του για να δώσει προβάδισμα νίκη στην ομάδα του.

LeBron from WAY downtown...@cavs take the lead in overtime! #LeaguePassAlert pic.twitter.com/UrApf22RBW

— NBA (@NBA) December 21, 2016