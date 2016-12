Πως να χάσεις ένα δικό σου παιχνίδι (vid & pics)

Η Λιθουανία ολοκλήρωσε μια απίθανη ανατροπή απέναντι στη Ρωσία, στο πλαίσιο των προημιτελικών του EuroBasket U-18 που διεξάγεται στη Σαμσούντα! Για την ακρίβεια, οι Ρώσοι ήταν μπροστά στο σκορ με 77-80 στα 3.2" για το τέλος του αγώνα κι ακολούθησαν... απίθανα πράγματα. Ο Ρώσος Αντριάνοφ μάζεψε το αμυντικό ριμπάουντ μετά το άστοχο τρίποντο του Ματσιούλις, κέρδισε φάουλ από τον Κουλμπόκα όμως ο ίδιος χρεώθηκε με αντιαθλητικό αφού χρησιμοποίησε τους αγκώνες του στην προσπάθειά του να προστατεύσει την μπάλα!

How to lose a won game: Up three with just three seconds to go, Russian guard grabs the rebound but proceeds to swing elbows and gets a T. pic.twitter.com/bdBdZIeEOG

— Alexander Chernykh (@chernykh) 20 Δεκεμβρίου 2016