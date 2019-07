Mια... ανάσα από την Ιγκοκέα πρώην συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο (pic)

Πολύ κοντά σε μια εντυπωσιακή μεταγραφή είναι η Ιγκοκέα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το sportando, ο Ρασαντ Βον βρίσκεται μια ανάσα από το να υπογράψει στην ομάδα.

Στο ΝΒΑ έχει αγωνιστεί στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και σε Μάτζικ και Νετς.

Καλύτερη του σεζόν το 2016-17, τότε που είχε 3.5 πόντους μέσο όρο με το Μιλγουόκι

