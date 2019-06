Έβαλε δεύτερο αστέρι στη φανέλα ο Ερυθρός Αστέρας (pic)

Η ομάδα του Μίλαν Τόμιτς ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της, κατακτώντας το πρωτάθλημα στους τελικούς του σερβικού πρωταθλήματος και προσθέτοντας τον τρίτο τίτλο έπειτα από το Σούπερ Καπ και την Αδριατική Λίγκα.

Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν το 20ό πρωτάθλημα της ιστορίας τους και πρόσθεσαν το δεύτερο αστέρι στη φανέλα τους.

After winning their 20th national title @kkcrvenazvezda have added another star to their official logo.

How do you like the new look? #ABALiga pic.twitter.com/SZZNPKDYQ1

— ABA Liga (@ABA_League) 18 Ιουνίου 2019