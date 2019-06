Η νεοσύστατη ομάδα που θα έχει έδρα στην Λιουμπλιάνα έδωσε ρόλο αθλητικού διευθυντή στον Σάνι Μπετσίροβιτς.

Η Τσεντεβίτα Ολίμπια ανακοίνωσε την πρόσληψη του παλαίμαχου γκαρντ στη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Ταυτόχρονα ο Νταβόρ Ούζμπινετς ανέλαβε χρέη GM στην ομάδα.

KK Cedevita together with @petrol_olimpija announce the new General Manager and Sports Director of KK Cedevita Olimpija #samojako https://t.co/SssD6bHwDz pic.twitter.com/lqadDRdneq

— KK Cedevita (@KKCedevita) 13 Ιουνίου 2019