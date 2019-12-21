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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Α2 ΑνδρώνΑπόλλων Πάτρας
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Ο Τσάμης έκανε triple double στα 38 του χρόνια

Ο Τσάμης έκανε triple double στα 38 του χρόνια

Ο Τσάμης έκανε triple double στα 38 του χρόνια

Ο 38άχρονος γκαρντ του Απόλλωνα τελείωσε με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη επί του Ψυχικού. 

Ο Απόλλων Πατρών επικράτησε του Ψυχικού με 81-68 για το πρωτάθλημα της Α2.

Ο Αγγελος Τσάμης ήταν καταπληκτικός πετυχαίνοντας triple double.

Ο 38άχρονος γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής.

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