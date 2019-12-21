Ο Τσάμης έκανε triple double στα 38 του χρόνια

Ο Απόλλων Πατρών επικράτησε του Ψυχικού με 81-68 για το πρωτάθλημα της Α2.
Ο Αγγελος Τσάμης ήταν καταπληκτικός πετυχαίνοντας triple double.
Ο 38άχρονος γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής.
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 88vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΚ ΧΙΜΚΙ 83vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 67vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 93vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1vs
ΡΟΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 3vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 4vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
LIVE
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0vs
ΞAΝΘΗ 0
ΛΑΜΙΑ -vs
ΑΕΚ -
LIVE
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ 0vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 1vs
ΓΟΥΛΒΣ 2
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
LIVE
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MALLORCA 0vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4vs
ΑΛΑΒΕΣ 1
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
LIVE
INTER 0vs
ΤΖΕΝΟΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΠΑΛ -
LIVE
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
1. FC KOLN 1vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 3vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ 2vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΙΝΤΖ 0vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 2
LIVE
ΠΑΟΚ 76vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΣΣΟΣ 101vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 79vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 81vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΩΝΙΚΟΣ 108vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 119vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 114vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 122vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 93
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 126vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 98vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 129vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 109vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 118vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 106vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 102
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΝΙΜ -
RC STRASBOURG -vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -
ΝΑΝΤ -vs
ΑΝΖΕ -
ΡΕΜΣ -vs
ΛΥΩΝ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OSC LILLE -
ΝΙΣ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΜΕΤΣ -
ΡΕΝ -vs
GIRONDINS BORDEAUX -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2vs
ΤΡΙΚΑΛΑ 0
LIVE
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 1vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 0vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ 3vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 4
LIVE
ΜΠΙΛΜΠAΟ 28vs
REAL BETIS 22
LIVE
UNICAJA 25vs
ZARAGOZA 25
MONBUS OBRADOIRO -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
VANOLI BAS. CREMONA -vs
ΒΑΡΕΖΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 99vs
SIGORTAM.NET ITU 94
ΤΕΛΙΚΟ
GALATASARAY 84vs
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΣΙΓΙΑΚΑ 82vs
BESIKTAS 68
LIVE
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2
LIVE
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 2vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΦΗ 0vs
ΗΡΑΚΛΗΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΝAΝΤΟΣ 0vs
ΓΟΥΑΔΑΛΑΧAΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENINSULA POWER 7vs
CABOOLTURE FC 0
ΤΕΛΙΚΟ
POBEDA ST PETERSBURG 0vs
ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
SUHAYA BALKA 0vs
LOZOVATKA 9
FENIX ST PETERSBURG -vs
ΖΒΕΖΝΤΑ ΣΕΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ -
Ο 38άχρονος γκαρντ του Απόλλωνα τελείωσε με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη επί του Ψυχικού.
Ο Απόλλων Πατρών επικράτησε του Ψυχικού με 81-68 για το πρωτάθλημα της Α2.
Ο Αγγελος Τσάμης ήταν καταπληκτικός πετυχαίνοντας triple double.
Ο 38άχρονος γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής.