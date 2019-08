Ολυμπιακός: Νικολαΐδης... εξαετίας στον Πειραιά

Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαϊδη. O 17χρονος γκαρντ συμφώνησε με την ομάδα μας για τα επόμενα έξι χρόνια.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 21/08/2002

Ύψος: 1.87μ.

Θέση: γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: Μαντούλίδης

Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 που διεξήχθη στον Βόλο ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας. Σε σύνολο 7 αγώνων και μέσο όρο 20.3 λεπτά συμμετοχής είχε 9.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, 2.4 κλεψίματα και 1.7 κοψίματα.»