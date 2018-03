Εμείς γράφουμε την Ιστορία. Φτάσαμε τις 20 διαδοχικές επιτυχίες, αριθμός ρεκόρ στην Α2!

A post shared by Peristeri B.C. (@peristeribc) on Mar 3, 2018 at 9:32am PST